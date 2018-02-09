كسر في ركبة غلام يبعده عن الملاعب لمدة طويلة

أصيب ظهير أيسر نادي نابولي متصدر الدوري الإيطالي، الجزائري فوزي غلام بكسر على الأرجح في عظمة رأس الركبة خلال تدريبات فريقه يوم الجمعة كما ذكر ناديه.

وأشار نابولي في بيان إلى إصابة غلام: في ركبته اليمنى خلال تمارين الفريق مشيرا إلى احتمال كبير بوجود كسر في عظمة رأس الركبة.

وعاد غلام، 27 عاما، للتو من إصابة خطيرة أخرى في الرباط الصليبي تعرض لها في نوفمبر الماضي خلال المباراة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن دوري أبطال أوروبا وخضع على إثرها إلى جراحة.

وجدد غلام عقده مع نابولي في ديسمبر الماضي حتى يونيو 2022 على الرغم من إصابته.