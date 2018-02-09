محرز يرضخ ويعود إلى تدريبات ليستر سيتي

انتهت أزمة استمرت عشرة أيام بين ليستر سيتي وجناحه رياض محرز اليوم الجمعة بعودة اللاعب الجزائري الدولي لتدريبات الفريق المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فشل صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي.



وظهر محرز في صور أثناء وصوله لمركز تدريب فريقه صباح الجمعة بعد أقل من 24 ساعة من مناشدة المدرب كلود بويل له بالعودة للتشكيلة.



وألمح بويل إلى عدم مشاركة محرز في مباراة السبت في مواجهة فريق الصدارة لكن وسائل إعلام بريطانية قالت أن محرز يرغب في اللعب في مواجهة الفريق الذي حاول التعاقد معه في أخر أيام فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.



ولم يلعب محرز أو يتدرب مع فريقه منذ إغلاق باب الانتقالات الشتوية بعد رفض فريقه عرضا من متصدر الدوري المحلي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب غوارديولا.



ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن بعض أصدقاء اللاعب الجزائري أن محرز شعر بالإحباط بعد تعثر الصفقة.