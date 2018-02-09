مدرب سوانزي: رانخيل سيخضع لعملية جراحية

قال كارلوس كارفالهال مدرب سوانزي سيتي إن المدافع أنخيل رانخيل قائد فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ربما يخضع لعملية جراحية لإصلاح إصابة في العضلات وربما يغيب عن الملاعب مدة طويلة جراء ذلك.

وشارك رانخيل في ثلاث مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم ولم يلعب منذ هزيمة فريقه 2 - صفر أمام توتنهام هوتسبير في الشهر الماضي وهو ينضم بذلك في قائمة الإصابة إلى لاعبي الوسط ريناتو سانشيز وليروي فير والمهاجم ويلفريد بوني.

وقال كارفالهال: من الممكن أن يحتاج أنخيل إلى عملية جراحية، وأيضا يعاني لاعب الوسط ليون بريتون من نفس الإصابة، وسيعالج ليون بالحقن وسيعود قريبا لتدريبات الفريق لكن أنخيل سيغيب مدة أطول.

وأصيب سانشيز في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي في الشهر الماضي في حين سيغيب فير المصاب في الكاحل وبوني المصاب في الركبة حتى نهاية الموسم.

ويقاتل سوانزي سيتي الذي يحتل المركز 17 بين فرق البطولة العشرين للابتعاد عن شبح الهبوط وسيلتقي يوم السبت مع بيرنلي السابع في الترتيب.