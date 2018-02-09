500 ألف يورو مقابل كل تغريدة دعائية من حساب نيمار

كشفت دراسة جديدة عن حصول النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، على ما يقارب 500 ألف يورو ثمناً لكل منشور يضعه كإعلان عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل.

ويحصل اللاعب البرازيلي على 37 مليون يورو كراتب سنوي من باريس سان جيرمان، بعدما انضم إلى صفوفه الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو قيمة كسر عقده مع برشلونة الإسباني.

وقال كريستيان أوليفاريس، المدير التجاري لشركة بلينكفير المختصة بتحليل حسابات نجوم كرة القدم والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي لصحيفة "لو باريسيان": حصل نيمار على 34 مليون يورو خلال شهر يناير الماضي فقط من خلال الترويج لمنتجات شركات مختلفة عبر حساباته المختلفة.

ويتابع نيمار على "إنستغرام" قرابة 89 مليوناً، و60 مليون متابع لصفحته على "فيسبوك"، مقابل 38 مليون متابع على "تويتر".

ويقدر ستيفان غيري، رئيس شركة هافاس للرياضة والترفيه، المبلغ الذي يحصل عليه نيمار مقابل كل إعلان بـ"459 ألف يورو"، وأن الرقم مرشح للارتفاع مع اقتراب كأس العالم في روسيا 2018.