أتلتيكو يتغلب على ملقا ويعزز وصافته

عزز فريق أتلتيكو مدريد تواجده في المركز الثاني بالدوري الإسباني لكرة القدم لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه ملقا 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحة الثالثة والعشرين من الدوري، والتي شهدت أيضا فوز ألافيس على فياريال 2 - 1.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنتوان غريزمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد بعد 46 ثانية فقط من بداية المباراة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد ملقا عند 13 نقطة في المركز العشرين الأخير.

ويذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة وحيدة والتعادل في سبع، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة عشرة لملقه هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أربع.

وفي المباراة الثانية، انتزع ألافيس فوزا صعبا من مضيفه فياريال 2 - 1.

وسجل هدفي ألافيس رودريغو إلي وإيباي غوميز في الدقيقتين 39 و71، فيما سجل هدف فياريال كارلوس باكا في الدقيقة 77. ورفع ألافيس رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد فياريال عند 37 نقطة في المركز الخامس.

ويذكر أن هذا الفوز هو الثامن لألافيس هذا الموسم مقابل الخسارة في 14 مباراة، والتعادل في واحدة، فيما تعد هذه الهزيمة هي الثامنة لفياريال هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في أربع.