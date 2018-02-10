إيفرتون يهزم كريستال بالاس بثلاثية

استعاد إيفرتون توازنه بعدما تغلب على ضيفه كريستال بالاس 3 - 1 ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفي بقية المباريات، فاز ويست هام يونايتد على ضيفه واتفورد 2 - صفر، وسوانزي سيتي على ضيفه بيرنلي 1 - صفر، وتعادل ستوك سيتي مع ضيفه برايتون 1 - 1.

وعلى ملعب غوديسون بارك، حسم إيفرتون الفوز على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف، حملت توقيع الأيسلندي جيلفي سيغوردسون، والسنغالي بايي عمر نياسي وتوم ديفيس في الدقائق 46 و51 و75 وتكفل لوكا ميليفويفيتش بتسجيل الهدف الوحيد لكريستال من ضربة جزاء في الدقيقة 84. الفوز رفع رصيد إيفرتون إلى 34 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى الأستاد الأولمبي في لندن فاز، ويست هام على واتفورد بهدفين نظيفين حملا توقيع خافيير هيرنانديز وماركو أرناوتوفيتش في الدقيقتين 38 و78. الفوز رفع رصيد ويست هام إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف واتفورد صاحب المركز الحادي عشر.

وواصل فريق سوانزي سيتي مساعيه للهروب من شبح الهبوط عبر الفوز على ضيفه بيرنلي بهدف نظيف سجله كي سونغ يوينغ في الدقيقة 81. الفوز رفع رصيد سوانزي إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر وتجمد رصيد بيرنلي عند 36 نقطة في المركز السابع.