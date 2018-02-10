بايرن يتغلب على شالكه ويعزز صدارته

عزز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" وأضاف ثلاث نقاط جديدة بتغلبه على ضيفه شالكه 2 - 1 يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.

وتقدم بايرن ميونيخ بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة السادسة وتعادل فرانكو دي سانتو لشالكه في الدقيقة 29 قبل أن يسجل توماس مولر هدف الفوز لبايرن ميونيخ في الدقيقة 36.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ، وتوقف رصيد شالكه عند 34 نقطة في المركز السادس.

ويذكر أن هذا الفوز هو الثامن عشر لبايرن ميونيخ في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في اثنتين أيضا، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة لشالكه هذا الموسم مقابل الفوز في 9 مباريات والتعادل في 7.