يوفنتوس يتغلب على فيورنتينا ويتصدر مؤقتا

انتزع فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، بتغلبه على مضيفه فيورنتينا 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي يوفنتوس فيديريكو بيرنارديسكي وغونزالو هيغواين في الدقيقتين 56 و86.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، بفارق نقطتين عن نابولي الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على لاتسيو يوم السبت، في المقابل توقف رصيد فيورنتينا عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويذكر أن هذا الفوز هو الـ20 ليوفنتوس، في الدوري، هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لفيورنتينا هذا الموسم مقابل الفوز في 8 مباريات والتعادل في 7.