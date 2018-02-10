دورتموند يهزم هامبورغ وينتزع المركز الثالث

انتزع بوروسيا دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري الألماني لكرة القدم بتغلبه على هامبورغ 2 - صفر اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.



وسجل هدفي دورتموند ميتشي باتشواي في الدقيقة 49 وماريو غوتزة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



ورفع دورتموند رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف لايبزغ، وتوقف رصيد هامبورغ عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.



يذكر ان هذا الفوز هو العاشر لدورتموند هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في سبع، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة عشر لهامبورغ مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمس.