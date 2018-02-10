أغويرو يمزق شباك ليستر ويقرّب سيتي من اللقب

قاد المهاجم الأرجنتيني الدولي سيرخيو أغويرو فريقه مانشستر سيتي لاكتساح ضيفه ليستر سيتي 5 - 1 يوم السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب الاتحاد سجل أغويرو أربعة أهداف "سوبر هاتريك" ليقود سيتي لاكتساح ليستر سيتي 5 - 1. وجاءت البداية عن طريق رحيم ستيرلينغ الذي تقدم بهدف في الدقيقة الثالثة لسيتي ثم تعادل جيمي فاردي لليستر في الدقيقة 24. ,في الشوط الثاني سجل أغويرو أهدافه الأربعة في الدقائق 48 و53 و77 و90.

ويحتل أغويرو المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 21 هدفا متساويا مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول وبفارق هدفين خلف هاري كين الذي يتصدر القائمة برصيد 23 هدفا.

الفوز رفع رصيد سيتي في الصدارة إلى 72 نقطة بفارق 16 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد الذي يلتقي مع مضيفه نيوكاسل يونايتد يوم الأحد، وتجمد رصيد ليستر عند 35 نقطة في المركز الثامن.

وبعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة تقدم ستيرلينغ بهدف لسيتي بعدما تلقى تمريرة متقنة من زميله البلجيكي كيفين دي بروين قابلها بكل سهولة إلى داخل الشباك.

وفرض سيتي سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب في أول ربع ساعة لكنه لم ينجح في ترجمة هذه السيطرة لمزيد من الأهداف.

وعلى عكس سير اللعب تماما تمكن فاردي من إدراك التعادل لليستر سيتي بعدما تسلم الكرة في منتصف الملعب وشق طريقه بين المدافعين بشكل رائع قبل أن يسدد في الشباك في الدقيقة 24.

وكاد دي بروين أن يحرز الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 33 عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن كاسبر شمايكل حارس ليستر وقف له بالمرصاد.

ولاحت فرصة مؤكدة لستيرلينغ لتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول ولكن شمايكل أنقذ مرماه من هدف محقق.

وبعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني سجل سيرخيو أغويرو الهدف الثاني لسيتي بعدما تلقى تمريرة ذكية من دي بروين لم يجد معها صعوبة في هز الشباك.

وسجل أغويرو الهدف الثاني له والثالث لسيتي في الدقيقة 53 إثر تمريرة من فيرناندينو إلى دي بروين على حدود المنطقة ليمرر صانع اللعب البلجيكي إلى أغويرو الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء حاول شمايكل التصدي لها لكنها سكنت الشباك.

ونال أغويرو لقب هاتريك بتسجيله الهدف الثالث له والرابع لسيتي في الدقيقة 77 مستغلا خطأ فادح من شمايكل الذي تعثر في التمرير واهدى الكرة للمهاجم الأرجنتيني أمام المرمى مباشرة ليسدد دون عناء من فوق الحارس إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أغويرو الهدف الرابع "سوبر هاتريك" عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل شمايكل في التعامل معها.