ضحية الإصابات رويس يعود إلى الملاعب بعد غياب 256 يوماً

عاد الجناح الألماني ماركو رويس الذي تطارده لعنة الاصابات لخوض مباراة فريقه بوروسيا دورتموند ضد ضيفه هامبورغ السبت في المرحلة 22 من البوندسليغا، بعد غياب 256 يوما عن الملاعب بسبب تمزق الوتر الصليبي لركبته.

وغاب رويس منذ تعرضه لاصابة في مايو الماضي خلال فوز دورتموند على إنتراخت فرانكفورت في نهائي كأس ألمانيا. ونزل رويس أساسيا على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بدلاً من البلجيكي ميتشي باتشواي المعار من تشيلسي والذي سجل هدفين في بدايته الاسبوع الماضي.

ويأمل رويس في البقاء بصحة جيدة قبل أربعة اشهر من مونديال روسيا. وحرمت لعنة الاصابات اللاعب الموهوب من خوض أكثر من 29 مباراة دولية سجل فيها 9 أهداف، وعانى إصابة في كاحله قبل خوض ألمانيا نهائيات مونديال 2014 التي توجت بلقبها في البرازيل.ثم غاب عن نهائيات كأس أوروبا 2016 لإصابة متكررة في عضلات فخذه.