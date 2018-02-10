فينغر يؤكد: التأهل للأبطال لا زال هدفنا

قال أرسين فينغر، مدرب أرسنال، إن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل عبر المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ما زال أولوية للفريق رغم خسارته للمرة الثالثة في خمس مباريات في الدوري يوم السبت بالهزيمة أمام توتنهام هوتسبير.

ومنحت ضربة رأس من هاري كين الفوز لتوتنهام 1-صفر على غريمه أرسنال الذي يتأخر بخمس نقاط عن تشيلسي، صاحب المركز الرابع الذي سيلعب بعد يوم الاثنين.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى دوري الأبطال بعد حصده لقب الدوري الأوروبي في العام الماضي، وبلغ أرسنال دور 32 في البطولة هذا الموسم.

وقال فينغر لرويترز: الأولوية ما زالت التأهل لدوري الأبطال عبر الدوري الممتاز. لست محبا لتأهل بطل الدوري الأوروبي إلى دوري الأبطال. أعتقد أن الأمر ليس مناسبا. لو كانت فرصة متاحة سنحاول الحصول عليها أيضا، لكن الأولوية ما زالت عبر الدوري الممتاز.

وعانى أرسنال لصنع الفرص أمام توتنهام على استاد ويمبلي وسدد مرة واحدة على المرمى طيلة المباراة، وأشار فينغر إلى أن الأمر المقلق هو سجل الفريق السيئ خارج أرضه، إذ اكتفى بتسجيل 15 هدفا.

وقال فينغر: اليوم كانت مباراة لا نملك رفاهية خسارتها. الأمور أصبحت أصعب الآن، إنهاء الموسم في المربع الذهبي، لكن يجب علينا القتال. هذه المباراة كانت أكثر أهمية من كونها قمة بين الفريقين لذا فالأمر محبط.

وتابع: سجلنا خارج ملعبنا سيئ للغاية. كرة القدم تتوقف على الأهداف، ولو نظرتم إلى الأرقام مقارنة بالستة الكبار فإننا لا نحرز عددا كافيا من الأهداف خارج أرضنا.