كين يمارس هوايته المفضلة ويهز شباك أرسنال

قاد هاري كين، فريقه، توتنهام لحسم ديربي لندن والفوز على ضيفه أرسنال 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل كين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 ليعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا بفارق هدفين أمام المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.

ورفع توتنهام رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث، مؤقتا، وتوقف رصيد أرسنال عند 45 نقطة في المركز السادس.

وبهذا الفوز ثأر توتنهام من الهزيمة التي تعرض لها أمام أرسنال في الدور الأول من الدوري عندما خسر صفر - 2 وحقق فوزه الثاني على أرسنال في آخر ثلاث مواجهات جمعتهما، حيث فاز توتنهام على أرسنال 2 - صفر في الدور الثاني من الدوري في الموسم الماضي قبل أن يخسر في الدور الأول من الموسم الماضي صفر - 2.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في سبع، فيما تعد هذه الهزيمة هي الثامنة لأرسنال هذا الموسم مقابل الفوز في 13 مباراة والتعادل في ست.