محرز: افتراضات غيابي عن ليستر غير صحيحة

وصف رياض محرز جناح ليستر سيتي التكهنات بشأن سبب غيابه عن فريقه المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأنها "غير صحيحة تماما" بعد عودة اللاعب الجزائري للتدريبات يوم الجمعة للمرة الأولى منذ تقدم بطلب للرحيل الشهر الماضي.



وأنهى محرز عشرة أيام من القطيعة مع ناديه بعد أن عاد للتدريبات استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي متصدر الدوري يوم السبت.



وقالت وسائل إعلام بريطانية أن محرز كان "محبطا" بعد رفض ليستر لعرض تقدم به مانشستر سيتي لضمه في آخر أيام فترة انتقالات يناير.



وغاب محرز الذي يتبقى له عامان ونصف في عقده الحالي مع ليستر ويحصل بموجبه على 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً عن مباراتين وست حصص تدريبية كنوع من الاحتجاج كما ذكرت تقارير صحفية.



وقال لاعب منتخب الجزائر في بيان نشرته صحيفة "ليستر ميركوري": خلال الأيام العشرة الماضية تحدث أشخاص يدعون أنهم أصدقائي عن أشياء لا يعرفون عنها أي شيء.



وأضاف: قام كثير من الأشخاص والصحفيين بافتراضات دون التحقق من الرواية لذا أود أن أوضح أن كل الافتراضات بشأن غيابي غير صحيحة تماما.



ولم يوضح خلال البيان سبب غيابه لكنه قال إن ليستر كان يعرف مكانه وأفكاره سواء عن طريقه بشكل مباشر أو عبر مستشاريه