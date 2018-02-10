"كاس" تقلص إيقاف نائب رئيس فيفا السابق

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) يوم السبت نجاح الاستئناف الذي تقدم به تشونغ مون جون نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سابقا ضد عقوبة إيقافه وقضت بتقليص فترة الإيقاف.



وأعلنت المحكمة "التأييد الجزئي" للاستئناف وقضت بتقليص عقوبة الإيقاف خمسة أعوام ، التي فرضت عليه بتهمة التورط في "أنشطة ضغط غير مشروعة" خلال طلب كوريا الجنوبية تنظيم كاس العالم 2022 إلى الإيقاف 15 شهرا فقط وبالتالي يمكنه العودة للعمل في كرة القدم من جديد.



وأشارت المحكمة إلى أن فترة الإيقاف بعد التقليص قد انتهت بالفعل حيث احتسبت من تاريخ إصدار العقوبة في 2016 . وأضافت في بيانها أن حجم الانتهاكات التي ارتكبها تشونغ كانت "أقل بكثير" من التي قدرها الفيفا عند إصدار العقوبة.



وكانت العقوبة التي فرضت بحق تشونغ بعد تحقيقات بدأت منذ عام 2015 قد قضت على أماله في تولي رئاسة الفيفا خلفا للسويسري جوزيف بلاتر الذي يخضع للإيقاف أيضا عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.