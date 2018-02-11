إشيبيلية يعوض هزيمة إيبار بالفوز على جيرونا

تغلب فريق إشبيلية على ضيفه جيرونا 1 -صفر يوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم ليستعيد توازنه عقب الخسارة العريضة أمام إيبار الأسبوع الماضي 5-1.



ويدين إشبيلية بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه بابلو سارابيا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46. ورفع الفوز رصيد إشبيلية إلى 36 نقطة في المركز السادس وتجمد رصيد جيرونا عند 31 نقطة في المركز التاسع.



وحقق إشبيلية فوزه الحادي عشر هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وتسع هزائم فيما خسر جيرونا للمرة الثامنة مقابل ثمانية انتصارات وسبعة تعادلات.