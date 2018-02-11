بايرن يمدد عقد حارسه أولريتش حتى 2021

أعلن نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم يوم الأحد عن تمديد عقد حارس مرماه الاحتياطي سفين أولريتش حتى 2021.



وقال حسن صالح حامدزيتش مدير الكرة في بايرن للموقع الرسمي للنادي: الأعوام الثلاثة الأخيرة أظهرت أن بإمكاننا الاعتماد على سفين أولريتش كحارس مرمى وكشخص.



وانضم أولريتش (29 عاماً) إلى بايرن قادما من شتوتغارت في 2015 كبديل للحارس الأساسي مانويل نوير الذي يعاني حاليا من إصابة في القدم.

وقال أولريتش: أشعر بسعادة جديدة بمواصلة اعتماد بايرن علي في المستقبل، ويمنحني الثقة في قدرتي على مساعدة النادي في الوصول إلى أهدافه خلال السنوات المقبلة.



وشارك أولريتش، الذي كان عقده الأصلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في أغلب مباريات بايرن في البوندسليغا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا في ظل غياب نوير.