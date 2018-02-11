برشلونة يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع خيتافي

واصل برشلونة نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب تعادله بدون أهداف مع ضيفه خيتافي يوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

ورغم التعادل، ظل برشلونة، الذي تعادل مع إسبانيول 1 - 1 في المرحلة الماضية، متربعا على الصدارة برصيد 59 نقطة، لكنه منح الأمل لملاحقه المباشر أتليتيكو مدريد للدخول بقوة في سباق المنافسة على اللقب، بعدما أصبح الفارق الذي يفصلهما سبع نقاط فقط.

في المقابل، ارتفع رصيد خيتافي، الذي حقق تعادله الرابع على التوالي في البطولة، إلى 30 نقطة في المركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

ولم يقدم برشلونة العرض الذي كانت تننظره جماهيره، حيث ظهر نجومه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد وعجزوا عن اقتحام الحصون الدفاعية المنيعة لخيتافي الذي دافع لاعبوه ببسالة عن مرماهم ومعهم حارس مرماهم فيسنتي غوايتا، الذي تصدى ببراعة لأكثر من تسديدة للفريق الكاتالوني، الذي أخفق في هز الشباك للمرة الأولى في المسابقة هذا الموسم.