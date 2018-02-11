رئيس دورتموند: شتويغر سيبقى إذا لم نخسر أي مباراة

أوضح يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، يوم الأحد، أن بإمكان المدرب النمساوي بيتر شتويغر الاستمرار في قيادة الفريق، حال حفاظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته المتبقية بالدوري الألماني "بوندسليغا".

ولم يتلق شتويغر، الذي تولى تدريب دورتموند خلفا للهولندي بيتر بوش في ديسمبر الماضي حتى نهاية الموسم الحالي، أي خسارة خلال المباريات السبع التي خاضها الفريق تحت قيادته ببوندسليغا.

وحقق دورتموند انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة ،عقب فوزه 2 - صفر على ضيفه هامبورغ يوم السبت.

ولم يخسر دورتموند تحت قيادة شتويغر سوى مباراة وحيدة، كانت أمام غريمه التقليدي بايرن ميونيخ في دور الستة عشر لبطولة كأس ألمانيا.و

صرح فاتسكه لشبكة "سكاي" التليفزيونية: إن شتويغر لم يخسر أي مباراة في بوندسليغا، إذا واصلنا السير على هذا النهج دون أن نتلقى أي هزيمة، سيكون من الغباء ألا نواصل التعاون معه. نشعر بالسعادة لأنه أثبت أنه مدرب استثنائي بشكل جيد. وأعتقد أن الجماهير تعلقت بشتويغر لأن لديه أسلوب مريح.

وربطت تقارير إخبارية في وقت سابق جوليان ناغيلسمان مدرب هوفنهايم بتدريب دورتموند.