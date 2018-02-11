صلاح يصنع ويسجل في فوز ليفربول على ساوثهامبتون

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه ليفربول، للفوز على ساوثهامبتون 2 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 54 نقطة، واستعاد المركز الثالث الذي فقده توتنهام السبت، وقلص الفارق مع مانشستر يونايتد الوصيف إلى نقطتين فقط، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر، الثالث من القاع.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة السادسة من هجمة مرتدة عندما لعبت كرة طولية إلى محمد صلاح مررها لروبرتو فيرمينيو، الخالي من الرقابة، داخل منطقة الجزاء ليسددها إلى داخل المرمى معلنا تقدم ليفربول بهدف نظيف.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بثلاث دقائق نجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني، عقب استلامه تمريرة بينية من فيرمينيو بكعب القدم جعلت صلاح منفردا بالحارس ألكس مكارثي ليضعها لحظة خروجه إلى داخل المرمى.

ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى 22 هدفا لينفرد بالمركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين بفارق هدف خلف هاري كين نجم توتنهام، وبفارق هدف أمام سيرخيو أغويرو الذي تراجع للمركز الثالث.

ويذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر لليفربول هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في تسع، فيما تعد هذه الهزيمة هي الحادية عشرة لساوثهامبتون مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في 11 مباراة.

ويذكر أن فريق ليفربول يستعد لمواجهة بورتو يوم الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.