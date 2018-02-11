قرعة كأس ألمانيا تطيح ببايرن أمام ليفركوزن

أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم التي جرت يوم الأحد، عن وقوع بايرن ميونيخ في مواجهة صعبة أمام مضيفه بايرليفركوزن، فيما يواجه شالكه ضيفه آينتراخت فرانكفورت.

وتقام المباراتان يومي 17 و18 أبريل القادم، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 19 مايو المقبل بالعاصمة الألمانية برلين.

وشارك في سحب القرعة، التي جرت بمتحف كرة القدم الألمانية بمدينة دورتموند، أندرياس كوبكه الحارس السابق لفريق فرانكفورت والمنتخب الالماني. وجنبت القرعة فريق فرانكفورت، الذي خاض المباراة النهائية بنسخة البطولة الماضية، مواجهة بايرن، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة.

ويحلم بايرن، متصدر الدوري الألماني "بوندسليغا" بتكرار إنجازه التاريخي الذي حققه عام 2013 تحت قيادة مدربه يوب هاينكس، بالتتويج بالثلاثية، الدوري والكأس ودوري الأبطال.

ولم يجد الفريق البافاري أي صعوبة في بلوغ المربع الذهبي لكأس ألمانيا، عقب فوزه الكبير 6 - صفر على مضيفه بادربورن في دور الثمانية للمسابقة.

وفي المقابل، حجز ليفركوزن مقعده في الدور قبل النهائي، إثر فوزه على فيردر بريمن بركلات الترجيح، في حين أطاح فرانكفورت وشالكه بفريقي ماينز وفولفسبورغ على الترتيب.