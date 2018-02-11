كارفخال يعترف: لا توجد طريقة لإيقاف نيمار

قال داني كارفخال مدافع ريال مدريد إنه لا توجد طريقة لإيقاف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان ويأمل الفريق الاسباني في ألا يكون اللاعب البرازيلي في يومه عندما يلتقي الفريقان في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وسيقود لاعب برشلونة السابق، المنتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية عالمية مقابل 222 مليون يورو، الناحية اليسرى ضد ريال لكن الظهير الأيمن كارفخال لن يخوض المباراة بسبب الإيقاف.

وسيكون ناتشو فرنانديز أو أشرف حكيمي في مركز الظهير الأيمن. وقال كارفخال للصحفيين: لا أعلم من سيلعب منهما. هما قادران على اللعب.عندما تواجه نيمار لا توجد طريقة محددة لإيقافه. أتمنى ألا يكون في يومه.

وتابع: لا يوجد مرشح للفوز في مواجهة مثل هذه. الأمور متكافئة. هذه مواجهات تحددها تفاصيل بسيطة. سنحاول ألا نرتكب أخطاء.