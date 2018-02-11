من جديد.. يونايتد يسقط أمام خصم متواضع

أهدر فريق مانشستر يونايتد ثلاث نقاط ثمينة بعد سقوطه في فخ الخسارة أمام مضيفه نيوكاسل 1 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز هيديرسفيلد تاون على بورنموث 4 - 1.

وسجل هدف المباراة الوحيد مات ريتشي في الدقيقة 65 ليمنح فريقه نيوكاسل ثلاث نقاط ثمينة. ورفع نيوكاسل رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 56 نقطة في المركز الثاني.

ويعد هذا الفوز هو السابع لنيوكاسل هذا الموسم مقابل الخسارة في 13 مباراة والتعادل في سبع، فيما تعد هذه الهزيمة هي الخامسة لمانشستر يونايتد هذا الموسم مقابل الفوز في 17 مباراة والتعادل في خمس.

وفي المباراة الثانية، ابتعد فريق هيديرسفيلد تاون خطوة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب الدوري، بالفوز على ضيفه بورنموث 4 - 1.

ورفع هيديرسفيلد رصيده إلى 27 نقطة، ليصل إلى المركز السابع عشر عشر بعد أن كان في المركز التاسع عشر من خلال تحقيق فوزه الأول بعد خمس هزائم متتالية، وتجمد رصيد بورنموث عند 31 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم اليكس بريتشارد بهدف لهيديرسفيلد في الدقيقة السابعة، ثم تعادل جونيور ستانيسلاس لبورنموث في الدقيقة 14.

وتقمص المهاجم الفرنسي ستيف موني دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 27 و66 قبل أن يسجل راجيف فان لابارا الهدف الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

وحقق هيديرسفيلد أول فوز له في، 2018 وتحديدا منذ فوزه على ملعب واتفورد 4 - 1 في 16 ديسمبر من العام الماضي، حيث خاض الفريق ثمان مباريات منذ ذلك الحين دون أن يذوق طعم النصر.