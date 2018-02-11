مورينيو: 10 ساعات لن تكون كافية لإحراز هدف على نيوكاسل

أبدى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أسفه للأداء المتواضع في الخسارة 1 - صفر أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليخسر الفريق لأول مرة على ملعب سانت جيمس بارك منذ خمس سنوات يوم الأحد.

ومنح هدف مات ريتشي في الدقيقة 65 أصحاب الأرض الفوز الذي أبعد فريقه عن منطقة الهبوط وزاد الفارق بين يونايتد وغريمه مانشستر سيتي المتصدر إلى 16 نقطة.

وغاب التألق عن أنتوني مارسيال وروميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز أمام المرمى بينما ذاد الحارس مارتن دوبرافكا ببراعة عن مرماه في مباراته الأولى بعد استعارته من سبارتا براج لنهاية الموسم.

وقال مورينيو، الذي وصف لاعبي المنافس قبل المباراة بأنهم يقاتلون "مثل الحيوانات"، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي: رأيي أنه لو ظلت المباراة لعشر ساعات لم نكن لنسجل أي هدف. قاتل لاعبو نيوكاسل ودافعوا بقوة. حالفهم التوفيق بكل تأكيد. يجب أن يشعروا بالفخر عقب تقديم أقصى ما لديهم. سنحت لنا بعض الفرص عندما كان التعادل يسيطر على اللقاء. سنحت لسانشيز فرصة والمرمى مفتوح ثم سنحت لنا العديد من الفرص في اخر 20 أو25 دقيقة. أهدر مارسيال فرصتين مذهلتين.

وجاء هدف الفوز لريتشي بعد تمريرة رائعة من دوايت جايل عقب ركلة حرة أرسلها جونجو شيلفي داخل منطقة الجزاء. وحصل أصحاب الأرض على الركلة بعدما ارتكب كريس سمولينغ مدافع يونايتد خطأ في وسط الملعب حصل بموجبه على إنذار.

وأضاف مورينيو: يجب على المدافع ارتكاب أخطاء الآن ولاحقا. كان هذا شيئا بديهيا. اللاعبون الذين يفعلون ذلك داخل منطقة الجزاء يستحقون إنذارا أكثر من سمولينغ في هذا الموقف.

وجاء الانتصار بمثابة دفعة ضخمة لرافائيل بينيتز أمام مدرب سبق وواجهه في العديد من المناسبات. وجمعت مصافحة دافئة بين المدربين، الذي سبق لهما تدريب ريال مدريد وإنتر ميلان وتشيلسي، عقب صفارة النهاية.

ودفع هذا الانتصار الأول لنيوكاسل على ملعبه منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي من المركز الثامن عشر إلى 13 في الترتيب بينما أشاد بينيتز كثيرا بحارسه دوبرافكا.

وقال المدرب الاسباني: يمكنه شراء اليانصيب ويفوز اليوم. كان متألقا ومنح الثقة للفريق. كل اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم بجدية مثل كل المباريات. لكن أمام فريق مثل مانشستر يونايتد كل كرة مهمة لأن بوسعهم معاقبتك. لذلك عليك أن تلعب مثلهم وان تبذل مجهودا مذهلا.