ميلان يدرس تجديد عقد مدربه غاتوزو

يدرس نادي ميلان الإيطالي تجديد عقد مدربه جينارو غاتوزو الذي تولى إدارة الفريق اللومباردي خلفاً لفيتشينزو مونتيلا حتى صيف عام 2020.



ووفقا لموقع "توتو ميركاتو" فإن إدارة ميلان ابدت سعادتها بتطور أداء الفريق تحت قيادة المدرب المؤقت غاتوزو، وتدرس تمديد عقده لأكثر من عامين.



وكان غاتوزو يتولى تدريب فريق الشباب في ميلان قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في نوفمبر الماضي خلفا لفينشينزو مونتيلا. وبعد بداية باهتة، بدأ ميلان يستعيد عافيته عبر الفوز خمس مرات والتعادل ثلاث مرات على مستوى الدوري والكأس في إيطاليا.



واكتسح ميلان مضيفه سبال 4 -صفر يوم السبت ليتقدم للمركز السابع بجدول الترتيب.

