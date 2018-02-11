نابولي يقلب الطاولة على لاتسيو ويستعيد الصدارة

المصدر: روما - د ب أ

استعاد فريق نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم من يوفنتوس بعد فوزه على ضيفه لاتسيو 4 - 1 يوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

ونجح نابولي في تحويل تأخره بهدف أمام لاتسيو إلى الفوز برباعية ليرفع رصيده إلى 63 نقطة ويستعيد الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس الذي فاز يوم الجمعة على مضيفه فيورنتينا 2 - صفر.

وعلى ملعب سان باولو تقدم لاتسيو بهدف في الدقيقة الرابعة عن طريق ستيفان دي فري ثم رد الإسباني خوزييه كاييخون بهدف التعادل لنابولي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني استفاد نابولي من هدف عكسي سجله والاس فورتيونا دوس سانتوس لاعب لاتسيو بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54 وبعد دقيقتين فقط سجل البولندي البديل بيوتر زيلينسكي الهدف الثالث لأصحاب الأرض قبل أن يختتم البلجيكي درايس ميرتينز التسجيل في الدقيقة 73.

وتقدم لاتسيو بهدف بعد مرور أربع دقائق فقط من البداية عن طريق ستيفان دي فري الذي تلقى تمريرة رائعة من تشيرو إيموبيلي أمام المرمى مباشرة ليلمس الكرة إلى داخل الشباك.

وكاد لورنزو إنسيني أن يدرك التعادل لنابولي في الدقيقة 22 عبر تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت من فوق الشباك مباشرة.

وضاعت فرصة جديدة لنابولي في الدقيقة 34 عندما سدد إنسيني من داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته مرت بمحاذاة المرمى تماما.

وأدرك نابولي التعادل قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول عن طريق خوزيه كاييخون الذي تلقى تمريرة رائعة أمام المرمى مباشرة من جورجينيو لم يجد معها أي صعوبة في هز الشباك.

وبعد مرور تسع دقائق من بداية الشوط الثاني سجل نابولي الهدف الثاني بنيران صديقة عندما أخطأ والاس فورتيونا دوس سانتوس مدافع لاتسيو وحول تمريرة كاييخون إلى داخل شباك فريقه.

وجاءت الدقيقة 56 لتشهد الهدف الثالث لنابولي عندما سدد ماريو روي كرة قوية ارتطمت بقدم زميله بيوتر زيلينسكي وغيرت طريقها إلى داخل شباك لاتسيو.

وسجل ميرتينز الهدف الرابع لنابولي في الدقيقة 73 بعدما تلقى تمريرة رائعة من بيوتر زيلينسكي أمام المرمى مباشرة ليضع الكرة بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.