تهديدات كاذبة تفسد أجواء الدوري الأرجنتيني

تلقت السلطات الأمنية في الأرجنتين تهديدين تليفونيين في وقت متزامن تقريبا بوجود قنبلتين بملعبي ناديي ريفر بليت ولانوس، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراتيهما في بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.



ونفت شرطة إقليم بوينس آيرس الأرجنتيني مزاعم وجود أي متفجرات في ملعب لانوس، الواقع في جنوب العاصمة الأرجنتينية، عقب قيامها بعمليات تفتيش ومراجعة واسعة له.



وقامت الشرطة بنفس الإجراء داخل ملعب ريفر بليت "مونومينتال" الموجود أيضا في مدينة بوينس آيرس، حيث تلقت قوات الأمن مكالمة تليفونية أفادت بوجود قنبلة داخله.



وتسببت التهديدات الكاذبة في أن تقوم قوات الشرطة ومسؤولو الناديين بإخلاء مقرات وأبنية الملعبين للتأكد من حقيقة وجود أجسام متفجرة.



ويعتبر هذا التهديد هو الثاني من نوعه منذ أن عادت بطولة الدوري الأرجنتيني للانطلاق مجددا في 28 يناير الماضي بعد العطلة الشتوية الأخيرة.

وفي ذلك اليوم تحديدا، تم إخلاء ملعب نادي هوراكان في بوينس آيرس قبل مباراة الأخير مع ضيفه ريفر بليت، على خلفية تهديد كاذب أيضا.



