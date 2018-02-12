سانشيز يكشف قصة بكاء ميسي بعد "ليلة تشيلسي"

كشف أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد الحالي وبرشلونة السابق، أن ليونيل ميسي دخل في نوبة بكاء بعد إخفاق برشلونة في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2012 إثر خسارته في قبل النهائي أمام تشيلسي الانجليزي.



وحقق برشلونة تقدما مبكرا 2-0 في مباراة الإياب بكامب نو بعد أن كان قد خسر في الذهاب في لندن1-0 وبدا أن وصول برشلونة للنهائي للمرة الثانية على التوالي مؤكدا بعد طرد جون تيري لاعب تشيلسي.



لكن راميريس نجح في هز الشباك للضيوف ليضمن لهم التفوق بقاعدة الهدف خارج الأرض قبل أن يسجل فرناندو توريس هدف التعادل الذي أقصى برشلونة في الوقت المحتسب بدل الضائع، علماً أن ميسي أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني.



وقال سانشيز لشبكة سكاي الرياضية: من الممكن أن تبكي عندما تخسر مباراة ولا تنجح في الوصول للنهائي. هذا جزء من كرة القدم، رأيت ليو يجهش في البكاء في غرفة ملابس برشلونة عقب مباراة تشيلسي، و هذا يحدث لأن اللاعبين يلزمون أنفسهم بأشياء كبيرة وهو أمر لا يراه الجمهور.



وستتكرر المواجهة بين تشيلسي ومتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني في العشرين من فبراير حين يلتقي الفريقان على ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.