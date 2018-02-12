غوارديولا: دي بروين سيحصل على الكرة الذهبية

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن صانع لعب فريقه كيفن دي بروين سيكون منافسا قويا على الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم إذا فاز بمزيد من الألقاب مع ناديه متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



ولعب دي بروين دورا محوريا في هيمنة فريقه على الدوري الانجليزي بعد أن صنع 14 هدفا من بينها ثلاثة في فوز فريقه السبت الماضي 5-1 على ليستر سيتي.



وردا على سؤال حول فرص اللاعب البلجيكي في الفوز بالجائزة الكبيرة قال جوارديولا للصحفيين: لا شك في ذلك.. تألقه لا يقتصر على مباراة واحدة بل هو مستمر طوال الموسم، وكل ثلاثة أيام يقدم نفس الأداء.



وأضاف المدرب الإسباني: لكنه يعرف والكل يعرف أن المنافسة على الجائزة تستلزم الفوز بالألقاب وبالمزيد من الألقاب والألقاب وخاصة لقب بعينه. لكنه يقدم أداء يصعب التفوق عليه على المستوى الأوروبي حاليا.



وأحرز دي بروين 11 هدفا وأسهم في صنع 18 هدفا آخر على مستوى جميع المنافسات خلال الموسم الحالي ليساعد فريقه على الانفراد بالصدارة بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه لكن اللاعب البلجيكي يقول إنه لا يهتم فقط بالمجد الشخصي.



وقال دي بروين عن ذلك: بكل أمانة أنا لا أهتم بهذا الأمر عندما ألعب.. أبذل قصارى جهدي للفوز بالألقاب مع الفريق. هذا هو المهم وما عدا ذلك أعتبره إضافة.



وأضاف اللاعب البلجيكي الدولي: وأنا سعيد جدا بكل شيء الآن. أنا ألعب كهذا لأن الفريق يلعب هكذا.. وفي النهاية إذا حققت انجازا شخصيا فإنه سيكون شيئا جميلا.



ولا يزال سيتي ينافس على الفوز بأربعة ألقاب هي دوري أبطال أوروبا والدوري الانجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الانجليزية.