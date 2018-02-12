غياب ماتويدي يهدد بكشف مرمى يوفنتوس أمام هجوم توتنهام

يبدو بليز ماتوبدي أصعب لاعب يمكن العثور على بديل له من بين كل لاعبي يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.



فلا يوجد لاعب آخر في تشكيلة الفريق يتمتع بمهارات اللاعب الفرنسي في خبرة التعامل مع الكرة والالتزام والطاقة التي لا تنضب إضافة إلى الوعي الخططي والقدرة على تسجيل أهداف.



وانضم ماتوبدي إلى يوفنتوس قادما من باريس سان جيرمان في أغسطس وقوبل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في البداية بفتور من جانب مشجعي يوفنتوس الذين كانوا يأملون في ضم لاعب أكثر شهرة وبريقا لكنه سرعان ما نجح في الفوز بقلوبهم.



وأصبحت مكانة ماتوبدي تكاد تقترب من التشيلي أرتورو فيدال صاحب الشعبية الكبيرة بين جماهير يوفنتوس الذي غادر إلى بايرن ميونيخ قبل عامين.



وأصبح ماتوبدي لاعبا محوريا في التحول الخططي الذي عزز موقف يوفنتوس في الموسم الحالي ونجح في سد الثغرات الدفاعية التي هددت سعي يوفنتوس من أجل الفوز بلقب الدوري للموسم السابع على التوالي.



وبعد هزيمة يوفنتوس 3-2 أمام سامبدوريا في نوفمبر 2017 حينها كان ماتوبدي على مقاعد البدلاء، قرر المدرب ماسيميليانو أليغري أن فريقه بحاجة إلى تعزيز دفاعاته فغير طريقة اللعب من

من 4-3-3 إلى 4-2-3-1



وباستثناء غيابه عن الفوز 2-0 على فيورنتينا الجمعة الماضي فإن ماتوبدي شارك أساسيا منذ ذلك الوقت في جميع مباريات يوفنتوس في الدوري الإيطالي حيث حقق الفريق عشرة انتصارات وتعادل مرة واحدة في 11 مباراة ودخل مرماه هدف وحيد خلال هذه الفترة.



لكن ماتوبدي سيغيب عن ذهاب دور الستة عشر يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام بعد أن تعرض لإصابة في الفخذ في الفوز 7-0على ساسولو في الرابع من فبراير ليترك المدرب حائرا في اختيار البديل.



وأدى كلاوديو ماركيسيو دور ماتويدي في فوز الجمعة الماضي أمام فيورنتينا ليكمل ثلاثي خط الوسط بجانب ميراليم بيانيتش وسامي خضيرة لكن طاقته نفدت وبدا عليه الإرهاق في شوط المباراة الثاني نتيجة سلسلة الإصابات التي تعرض لها من قبل.