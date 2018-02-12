فالنسيا ينهي سلسلة الخسائر ويعود إلى الانتصارات

وضع فالنسيا حدا لنتائجه المهتزة في المسابقة، بعدما حقق فوزه الأول بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية، إثر تغلبه 2 - 1 على ضيفه ليفانتي.

ورفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 20 نقطة في المركز السابع عشر، الرابع من القاع.

وبادر سانتي مينا بالتسجيل لفالنسيا في الدقيقة 17، فيما تعادل سيرجيو بوستيغو لليفانتي سريعا في الدقيقة 18، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف لوسيانو فييتو الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 65، فيما تكفل دانييل باريخو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.