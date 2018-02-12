قدرات كين في اختبار دفاع يوفنتوس الصلب

أحرز المهاجم هاري كين 32 هدفا في كل المسابقات لصالح توتنهام المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم ليتصدر قائمة الهدافين أوروبيا لكن هذا السجل لأكثر المهاجمين قدرة على خطف الأهداف على المستوى القاري سيواجه اختبارا صعبا يوم الثلاثاء.



ويتوقع أن يقود لاعب منتخب انجلترا البالغ من العمر 24 عاما هجوم فريقه في ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا في مواجهة مضيفه يوفنتوس الذي يمتاز بأنه واحد من أصلب الفرق دفاعيا في السنوات الأخيرة.



وفاز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي ستة مواسم متتالية كما بلغ نهائي دوري الأبطال مرتين في آخر ثلاثة مواسم.



ورغم أن يوفنتوس خسر جهود مدافعه ليوناردو بونوتشي الذي انضم في يوليو الماضي إلى نابولي إلا أن هز شباك الفريق يبقى مهمة صعب، وسكن هدف واحد شباك يوفنتوس في آخر 16 مباراة في كل المسابقات.



وفي دوري الدرجة الأولى الإيطالي دخل مرمى يوفنتوس 15 هدفا في 24 مباراة هذا الموسم وهو ثالث أفضل رقم على مستوى أبرز خمس مسابقات للدوري في أوروبا بعد برشلونة برصيد 11 هدفا في مرماه وأتليتيكو مدريد برصيد تسعة أهداف.



ويبقى المخضرمان جيورجيو كيليني وأندريا بارزالي ذخيرة يوفنتوس في خط الدفاع مدعومين من اللاعب الدولي المغربي مهدي بنعطية والبرازيلي أليكس ساندرو والسويسري ستيفان ليختشتاينر، وخلفهم في حراسة المرمى يقف البولندي فويتشيخ شتينسني ومتجدد الشباب جيانلويجي بوفون.



ولكن توجد أسباب لتحفيز كين في مواجهة الغد أمام يوفنتوس فهناك احتمال لغياب بارزالي بسبب إصابة في ربلة الساق كما سيغيب بليز ماتويدي اللاعب المحوري في خط وسط يوفنتوس والذي يقوم بدور مهم أمام خط الدفاع.



ولعل كين يسترجع ذكريات المباراة الودية بين توتنهام أمام يوفنتوس في ملعب ويمبلي في أغسطس 2017 حينها أحرز كين هدف الافتتاح في المباراة التي انتهت 2-0 لصالح فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو.



وسيكون كين دون شك مدفوعا بقدرته على إحراز 14 هدفا في آخر 11 مباراة من بينها التعادل 2-2 أمام ليفربول في الرابع من فبراير الجاري وتسجيل هدف الفوز 1-صفر أمام أرسنال في قمة شمال لندن في الدوري الانجليزي الممتاز السبت الماضي.