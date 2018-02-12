كونتي: حاولت إقناع تشيلسي.. وفشلت

يعتقد أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه يحتاج لقوة إقناع أكبر عندما يطلب من ناديه شراء لاعبين جدد قائلا إنه فشل تماما في هذه المحاولة في يناير الماضي.



وقاد كونتي تشيلسي للفوز بلقب الدوري الانجليزي في الموسم الماضي لكن فشل الفريق في تكرار أدائه في الموسم الماضي آثار أسئلة كثيرة حول حجم ونوعية الفريق الذي يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 50 نقطة متخلفا بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي المنفرد بالصدارة.



وفي ظل عدم إقدام الفريق على الدخول بقوة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية أو فشله في الحصول على خدمات لاعبين كان يريد التعاقد معهم وإصرار المدرب الإيطالي المخضرم على قدرته على إخراج أفضل ما في جعبة لاعبيه الحاليين تظل التشكيلة بحاجة إلى دعم ودماء جديدة.



ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن كونتي قوله: مهمتي هي العمل على تحسين أداء كل لاعب في كل جانب وفيما يتصل بالجانب الذهني لكل لاعب أيضا وأنا أجيد هذا العمل تماما.



وأضاف كونتي: لكني أعتقد أنني فشلت في إقناع النادي بشراء لاعبين جدد وأعتقد أنه يمكنني تحسين أدائي في هذا الجانب بصورة أكبر ولابد لي من التعلم من المدربين الآخرين الذين يجيدون إقناع الأندية بشراء اللاعبين الجدد.



وتحدثت بعض التقارير عن احتمال انضمام المهاجم أليكسيس سانشيز والمدافع فيرجيل فان ديك إلى تشيلسي في الشهر الماضي لكنهما انضما إلى مانشستر يونايتد وليفربول على الترتيب.



وبعد إغلاق باب الانتقالات الشتوية خسر تشيلسي في الدوري أمام بورنموث وواتفورد ما آثار بعض التكهنات عن مستقبل المدرب الايطالي مع النادي.