مدرب بازل لا يتوقع الكثير أمام مانشستر سيتي

قال رفائيل فيكي مدرب بازل إن الفريق السويسري سيواجه صعوبات في الاستحواذ على الكرة عندما يلعب مع مانشستر سيتي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وأقر فيكي بان متصدر الدوري الانجليزي الممتاز سيسيطر على الكرة غدا الثلاثاء لكنه مع ذلك لا يزال يؤمن بقدرة فريقه على تكرار فوزه المفاجئ على الغريم مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.



وأبلغ المدرب الصحفييين: لن نتمكن من الاستحواذ على الكرة بنسبة 50 أو 60 بالمئة، لا يستطيع أي فريق القيام بذلك أمامهم. يتعين أن نتماسك وأن نحاول الاستفادة من الكرة في كل مرة نحصل عليها والابتعاد عن الأخطاء. ستكون مباراة صعبة للغاية.



وأعترف فيكي بان بطل سويسرا ليس مرشحا للفوز لكنه دعا لاعبيه لاداء "مباراة رائعة" لتحقيق مفاجأة أمام فريق المدرب بيب غوارديولا المتألق.



وقال فيكي الذي بلغ فريقه أدوار خروج المغلوب بفضل فوزه المفاجئ على يونايتد: الأداء الذي يقدمه المنافس الذي يملك مجموعة رائعة من اللاعبين اضافة الى مدرب لديه خبرة رائعة من العمل مع برشلونة وبايرن ميونخ يجعل سيتي منافسا قويا، ولا يعانون من اي نقطة ضعفو يتأقلمون بشكل جيد مع مختلف الظروف والمنافسين.



ويتفوق سيتي بفارق 16 نقطة على يونايتد صاحب المركز الثاني في صدارة الدوري الممتاز كما صعد لنهائي كأس الرابطة وايضا للدور الخامس في كأس الاتحاد.



وقال فيكي: لدينا خطة دائما وخطتنا غدا لا ترتكز في المقام الاول على طريقة اللعب، نحتاج الى اداء قوي واللعب بشجاعة كبيرة والاستفادة من مؤازرة الجماهير، كل هذه الاشياء معا، ويتعين أن نقدم أفضل أداء لتحقيق مفاجأة .. نؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك.