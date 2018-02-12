ملعب أتليتكو مدريد يستضيف نهائي كأس ملك إسبانيا

ذكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الأثنين أن ملعب أتليتيكو مدريد "واندا متروبوليتانو" سيستضيف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وإشبيلية في أبريل القادم.



وستقام المباراة في 21 أبريل وستكون أول نهائي يستضيفه الملعب الذي يسع 68 ألف متفرج وافتتح في سبتمبر من العام الماض، وسيستضيف أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.



واستضاف ملعب أتليتيكو مدريد السابق فيسنتي كالديرون آخر مباراتين نهائيتين لكأس الملك من بينها نسخة 2016 بين برشلونة وإشبيلية حين فاز العملاق الكاتالوني 2-0 بعد وقت اضافي.



وأصبح برشلونة، الفائز باللقب 29 مرة وهو رقم قياسي، أول فريق في تاريخ المسابقة يبلغ النهائي خمسة مواسم متتالية بعد فوزه على فالنسيا في الدور قبل النهائي بينما تغلب إشبيلية على ليغانيس.