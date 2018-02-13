الأرجنتين تطلب من برشلونة تقليص دقائق لعب ميسي

قال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إنه تحدث إلى ليونيل ميسي قائد المنتخب الوطني بشأن خوض عدد أقل من المباريات مع برشلونة حتى يكون جاهزا لقيادة بلاده في كأس العالم 2018 في روسيا.



ولم يلتفت إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إلى طلب تابيا تماما وأشرك ميسي في التشكيلة الأساسية 33 مرة في 39 مباراة هذا الموسم ولم يستبعده سوى من ثلاث مباريات في كأس ملك إسبانيا.



وترك إرنستو نجمه الأول ميسي على مقاعد البدلاء في الدوري لأول مرة أمام إسبانيول في الرابع من فبراير شباط لكنه أشركه كبديل ليساعد ناديه على انتزاع التعادل 1-1.



وقال تابيا في تصريحات تلفزيونية: أتمنى أن يأتي كل اللاعبين إلينا بمستواهم الحالي، سيرجيو أغويرو يظهر بشكل رائع الآن وليونيل ميسي يبلغ دائما قمة مستواه، وهذا أمر مهم للجهاز الفني. لقد تحدثنا إلى ميسي بخصوص الاهتمام بنفسه وخوض عدد أقل من المباريات مع برشلونة.



وأكد تابيا أن الأرجنتين تخطط لخوض مباراة ودية أمام منتخب كاتالونيا في يونيو الماضي ضمن الاستعداد للمشاركة في كأس العالم.



ولو أقيمت هذه المباراة فربما يلعب ميسي ضد بعض زملائه مثل سيرجيو بوسكيتس وسيرجيو روبرتو وجيرار بيكيه، لكن مثل هذه المباراة ربما تثير جدلا في إسبانيا في ظل التوتر السياسي بخصوص رغبة هذا الإقليم في الانفصال.



وقال تابيا: سامباولي أبلغني أنها ستكون جيدة من وجهة النظر الكروية وهي مهمة لنا من وجهة النظر المادية أيضا لكننا لم نحسم الصفقة بعد.