الإنجليزي ماسون يعلن اعتزاله اللعب بعد كسر جمجمته

أعلن رايان ميسون، لاعب وسط هال سيتي، يوم الثلاثاء، أنه اعتزل لعب كرة القدم بعد عام واحد من تعرضه لكسر في الجمجمة خلال مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصيب ميسون (26 عاماً) خلال اصطدامه بمنافسه غاري كاهيل مدافع تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في يناير 2017، وحاول مواصلة مشواره مع ناديه الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية.

وكتب ميسون في حسابه على "إنستغرام": عملت بجدية شديدة حتى يكون بوسعي العودة للملعب. لسوء الحظ وبعد الحصول على استشارة طبية لم يعد أمامي سوى الاعتزال بسبب المخاطر التي قد تحدث بسبب طبيعة إصابتي.

وأضاف: أنا دائما وأبدا سأكون ممتنا للناس الموجودة حولي والتي ساعدتني على التعافي من الإصابة التي كانت تهدد حياتي.

وشارك ميسون، الذي ترك توتنهام في 2016، مع هال في 16 مباراة خلال الموسم الماضي.