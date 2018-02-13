خصم 3 نقاط من أولمبياكوس بسبب شغب جماهيره

ذكر مسؤولو الدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم في بيان أن حامل اللقب أولمبياكوس عوقب بخصم ثلاث نقاط من رصيده مع إلزامه بخوض مباراتين بدون جمهور بعد أحداث شغب ارتكبها أنصار الفريق عقب الخسارة 2-1 في قمة العاصمة اليونانية أمام أيك أثينا هذا الشهر.



كما فرضت لجنة الانضباط غرامة مالية على أولمبياكوس قدرها 90 ألف يورو بسبب اجتياح أرض الملعب في المباراة التي أقيمت في الرابع من فبراير الجاري حيث شوهدت قوات مكافحة الشغب تطارد مئات المشجعين بينما ألقيت مشاعل على أرض الملعب.



وسيكون خصم النقاط الثلاث ضربة قوية لمساعي أولمبياكوس، الذي سيتقدم على الأرجح بطعن على القرار، من أجل الحفاظ على اللقب حيث يحتل الفريق حاليا المركز الثالث في الترتيب برصيد 40 نقطة متأخرا بفارق سبع نقاط عن أيك أثينا المتصدر.



واضطر اللاعبون للمغادرة بعد أن اقتحم مشجعون لأولمبياكوس السياج الأمني واندفعوا لأرض الملعب قبل أن يشتبكوا مع قوات الشرطة، وخلال المباراة ألقى مشجعون ألعابا نارية باتجاه لاعبي أيك أثينا.



وسبق للدوري اليوناني الممتاز أن اتخذ قرارات مشابهة ضد فريقي باناثينايكوس وباوك في الدور الأول بعد أن تبنت السلطات نهجا أكثر صرامة في السنوات الأخيرة لمواجهة الشغب الجماهيري.