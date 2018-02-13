ستوريدج يغيب عن ويست بروميتش بسبب الإصابة

قال آلان باردو مدرب وست بروميتش ألبيون إن مهاجمه دانييل ستوريدج من المتوقع أن يعود سريعا إلى الملاعب بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الخسارة 3-0 أمام تشيلسي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.



وأصيب مهاجم إنجلترا، المنضم من ليفربول على سبيل الإعارة الشهر الماضي، في بداية اللقاء الذي شهد ظهوره الثالث مع الفريق، وقال باردو عقب اللقاء: نحن نريده أن يعود ويلعب لأننا نعاني في تسجيل الأهداف.



وواصل: شعر بإصابة في عضلات الفخذ الخلفية بعد الركض بسرعة لمسافة 60 مترا في بداية اللقاء. سنقوم بعلاجه ولن يلعب الأسبوع المقبل لكن نتمنى أن يلعب في الأسبوع التالي.



وسيلعب وست بروميتش مع ساوثامبتون في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل قبل أن يواجه هدرسفيلد تاون في الدوري يوم 24 فبراير.