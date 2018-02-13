لاكازيت يخضع إلى عملية جراحية ويبتعد 6 أسابيع

تلقى فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم ضربة موجعة بعدما تأكد غياب مهاجمه ألكسندر لاكازيت عن الفريق لمدة ستة أسابيع بعد إجرائه عملية جراحية في الركبة يوم الثلاثاء.



وتعاقد لاكازيت مع أرسنال في الصيف الماضي مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (72 مليون دولار). وأكد النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن اللاعب خضع لمنظار في الركبة اليسرى بلندن.



وذكر النادي في بيان : الجراحة الصغيرة كانت ناجحة وسيحصل اللاعب حاليا على فترة لإعادة التأهيل. ويتوقع أن يعود للفريق خلال أربعة إلى ستة أسابيع.



وجاءت هذه الأخبار لتضر حملة الفريق في الدوري الأوروبي هذا الموسم. خاصة وأن الفريق سيعاني في مركز قلب الهجوم لاسيما وأن بيير إيمريك أوباميانغ، الذي انضم في يناير الماضي، غير مسموح له باللعب مع الفريق في أوروبا.



وسيكون الحل المتاح أمام المدرب أرسين فينغر هو الاعتماد على داني ويلبيك فقط في المنافسات الأوروبية.