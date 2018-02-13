مارسيلو: لاعبو ريال مدريد لن يركزوا على نيمار

أكد الظهير البرازيلي مارسيلو، نجم ريال مدريد الإسباني، يوم الثلاثاء، أن فريقه لا يفكر فقط في نيمار أو مهاجمي باريس سان جيرمان، داعيا زملاءه إلى الالتزام باللعب الجماعي خلال مشوار النادي الملكي بدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا والذي يبدأ غدا بمباراة الذهاب أمام النادي الفرنسي.

وقال مارسيلو في مؤتمر صحافي: نعرف ما علينا أن نقوم به، لقد حظينا بالوقت اللازم للإعداد له، إنها مباراة صعبة للغاية، هي المباراة الأولى في الأدوار الإقصائية، لا نفكر في نيمار ولا في ثلاثة لاعبين فقط، نفكر في باريس سان جيرمان ككل.

ونفى مارسيلو أنه قال بشكل قاطع إن نيمار سيلعب في ريال مدريد، وأضاف قائلا: قلت إنه قد يلعب يوما ما، لقد تبادلت معه الرسائل ولكننا لم نتحدث عن كرة القدم، ليس نيمار وحده، سيكون خطأ التفكير فيه وحده، ولكن الجماعية أكثر أهمية.

ويرى مدافع ريال مدريد أن المباراة تحمل دوافع كبيرة للغاية، وأشار إلى أن حظوظ فريقه كبيرة في التأهل رغم الموسم السيئ الذي يقدمه.

وخرج ريال مدريد من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، ويحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني بفارق 17 نقطة عن برشلونة المتصدر، ما يجعل من بطولة دوري أبطال أوروبا هي طوق النجاة بالنسبة له.