ملبورن فيكتوري يكتفي بالتعادل مع أولسان الكوري

استهل ملبورن فيكتوري الأسترالي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالتعادل مع ضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبية 3 - 3 يوم الثلاثاء في أولى مباريات المجموعة السادسة.



وافتتح أولسان هيونداي التسجيل عن طريق ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 24 ثم أدرك ليروي جيورج التعادل للفريق الأسترالي بعدها بأقل من دقيقتين.



وتقدم الفريق الكوري من جديد بهدف للاعب ريتشارد فينبيتشلار في الدقيقة 34 لكن جيورج سجل الهدف الثاني له ولفريقه ليدرك ملبورن التعادل 2 - 2 .



وفي الشوط الثاني ، سجل ميسلاف أورسيتش الهدف الثاني له والثالث لأولسان هيونداي لكن ملبورن فيكتوري رفض الهزيمة وتعادل 3 - 3 عن طريق ريس وليامز في الدقيقة 54 .