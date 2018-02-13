نيمار للخليفي: لا أريد كافاني في باريس الموسم القادم

رضخت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي برئاسة القطري ناصر الخليفي لشروط النجم البرازيلي نيمار، وأكدت له أن زميله الأوروغوياني إدينسون كافاني سيغادر الفريق في الصيف، بالإضافة إلى تعزيز الخطوط بأسماء طلبها شخصياً أغلى لاعب في العالم.

وشهدت غرفة الملابس في باريس سان جيرمان الكثير من التوتر خلال الأشهر الماضية بعدما اشتباكات لفظية بين نيمار وزميله في خط الهجوم كافاني حول تنفيذ ركلة جزاء، وتكرر هذا الموقف مجدداً، مع تأكيدات من العاصمة الفرنسية أن اللاعبين ليسا على وفاق.

وبحسب صحيفة "دياريو غول" الإسبانية، فإن نيمار لوح لإدارة سان جيرمان بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل، قبل أن تتنازل الأخيرة وتقبل الشروط التي أملاها عليها، وكان أولها إبعاد إدينسون كافاني عن صفوف الفريق بعد 5 أعوام قضاها في صفوف النادي الباريسي تزعم خلالها هدافيه عبر التاريخ.

ولم يكن نيمار يتوقع أن يواجه جبهة معارضة شديدة في غرفة الملابس عندما وصل إلى باريس سان جيرمان أول مرة، لكن اللاعب الأوروغوياني كان على عكس توقعات نيمار، ما جعل الفريق ينقسم إلى نصفين، الأول بجانب نيمار والقسم الآخر بقي مع المهاجم المخضرم.

وطلب نيمار من ناصر الخليفي التعاقد مع صديقه البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد والمتوج مع النادي الإسباني ببطولتي دوري أبطال أوروبا، نظير عدم اقتناع اللاعب الأغلى في العالم بالمردود الذي يقدمه ثياغو موتا ولاسانا ديارا في مركز لاعب الوسط الدفاعي.

واشترط اللاعب البرازيلي رحيل مدربه الإسباني أوناي إيمري في حال فشل بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتبدو إدارة باريس مستعدة لذلك ووضعت لويس إنريكي مدرب نيمار السابق في برشلونة خياراً لتعويضه.