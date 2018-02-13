"احتفال ساخر" يهدد إقامة نهائي ريو دي جانيرو

يهدد رفض بوتافوغو المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم استقبال فريق فلامنغو على ملعب ريو دي جانيرو الأولمبي خطط إقامة نهائي بطولة الولاية على الملعب ذاته ما قد يعني نقل المباراة إلى ملعب آخر، بعد قيام أحد لاعبي فلامنغو بالسخرية من بوتافوغو في مباراة جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي.



فبعد أن أحرز فينيسيوس جونيور الذي انضم لصفوف ريال مدريد العام الماضي، هدفا في فوز فلامنغو 3-1 على بوتافوغو في الدور قبل النهائي السبت الماضي احتفل المهاجم الشاب المعار إلى فلامنغو بطريقة اعتبرت مهينة لجماهير بوتافوغو وهو ما أدى لاندلاع مشادة بين اللاعبين، وعقب الفوز بالمباراة تأهل فلامنغو لخوض نهائي البطولة يوم الأحد المقبل أمام بوافيستا.



وكان من المقرر إقامة المباراة على الملعب الأولمبي قبل أن يرفض بوتافوغو، الذي يستخدم الملعب، الاستضافة بعد أن رفض فينيسيوس ونادي فلامنغو تقديم اعتذار عن الواقعة.



وقال بوتافوجو في بيان: اتخذنا القرار بسبب طريقة احتفال الفريق المنافس التي أظهرت من وجهة نظرنا عدم احترام للنادي ولاعبيه وأعضائه ومشجعيه. مضت أيام على حدوث الواقعة ولم نتلق أي اعتذار من النادي أو من اللاعب.