بيع 17% من أسهم أتليتكو مدريد لرجل أعمال إسرائيلي

أعلن أتليتكو مدريد المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن مجموعة داليان واندا باعت 17 بالمئة من أسهم النادي في أحدث خطوة من التحالف الصيني لمحاولة لتخفيض الدين.

وباعت واندا الأسهم لمجموعة كوانتم باسيفيك المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي أدان أوفر بعد شراء 20 بالمئة من أسهم أتليتكو في 2015 مقابل 45 مليون يورو، وتأتي عملية البيع ضمن صفقات أعلنت عنها واندا العام الماضي وتقدر قيمتها بحوالي 16 مليار دولار.

ويحتل أتليتكو المركز الثاني في الدوري برصيد 52 نقطة وبفارق سبع نقاط عن برشلونة المتصدر الذي لم يتعرض لأي خسارة.

وخرج أتليتكو مبكرا من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكنه انتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، وسيلعب في ضيافة كوبنهاغن الدنماركي في ذهاب دور 32 يوم الخميس.

وأتليتكو هو ثالث أنجح الأندية في كرة القدم الإسبانية برصيد عشرة ألقاب للدوري، وعشرة ألقاب لكأس الملك، وفي 2014 كسر هيمنة ريال مدريد وبرشلونة على لقب الدوري على مدار تسع سنوات، كما بلغ نهائي دوري الأبطال في 2014 و2016 لكنه تعثر في المناسبتين أمام جاره ريال.