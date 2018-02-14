ألاردايس: نياسي يستحق اللعب أساسيا

قال سام ألاردايس مدرب إيفرتون إن ظهور المهاجم عمر نياسي بشكل رائع جعله يحجز مكانا في التشكيلة الأساسية للفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وعلى حساب مهاجمين آخرين مثل دومينيك كالفرت-ليوين وجينك توسن.

وكان مهاجم السنغال يلعب بشكل غير منتظم تماما في بداية الموسم لكنه شارك سبع مرات في آخر ثماني مباريات لإيفرتون في الدوري ودخل التشكيلة الأساسية ثلاث مرات.

وظهر المهاجم البالغ عمره 27 عاما بشكل رائع خلال الفوز 3-1 على كريستال بالاس في الجولة الماضية ورفع رصيده إلى تسجيل سبعة أهداف وصناعة ثلاثة في 15 مباراة بالمسابقة هذا الموسم.

وقال ألاردايس لموقع النادي على الإنترنت: إنه يخوض منافسة.. لكن عندما يتفوق شخص ويؤدي عمله بشكل مميز ويستطيع ترك بصمة على أداء الفريق فإنه ينبغي على دومينيك وجينك التحلي بالصبر بعض الشيء.

وتابع: معدل تسجيل عمر للأهداف في المباريات يعد جيدا ويبدو في الوقت الحالي أنه أفضل لاعب يسجل لنا الأهداف. لقد ساهم بشكل مؤثر يوم السبت ويجب علينا كفريق حاليا أن نحافظ على مستوانا على أرضنا.

وسجل كالفرت-ليوين أربعة أهداف في 25 مباراة بينما لم يسجل بعد المهاجم التركي توسن المنضم من بشكتاش الشهر الماضي. وحقق إيفرتون فوزا واحدا فقط في 13 مباراة خارج أرضه مقابل ثمانية انتصارات في 14 مباراة على ملعبه غوديسون بارك.

ويحتل إيفرتون المركز التاسع في الدوري وسيلعب في ضيافة واتفورد صاحب المركز 11 يوم 24 فبراير الجاري.