بوكيتينو: أبواب توتنهام مفتوحة لماسون

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إن الباب سيظل مفتوحا أمام رايان ماسون للعب دور داخل النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما اضطر اللاعب لاعتزال كرة القدم في سن 26 عاما نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة.

وتعرض ماسون لاعب توتنهام السابق والمنضم إلى هال سيتي في 2016 للإصابة الخطيرة خلال اصطدامه بمنافسه غاري كاهيل مدافع تشيلسي في يناير 2017 وعجز عن التعافي بشكل يسمح له بالعودة للملاعب. وأشار بوكيتينو إلى أن ماسون، الذي خاض 70 مباراة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني بعد ترقيه في مراحل الناشئين، قد يعود إلى توتنهام في وظيفة ما وتوقع له النجاح في أي منصب.

وأضاف: نبأ اعتزاله حزين جدا لكنه فتح بابا لمستقبله ولعائلته. كان يحضر لمقر التدريبات في الأيام الماضية وتحدثنا معه في وجود جون مكديرموت رئيس أكاديمية النادي. سيحقق نجاحا في أي مكان وسيظل لاعبا مميزا بالنسبة لي. لا تقلق يا رايان ستكون شخصا ناجحا خارج الملعب ولا شك في ذلك.

وتأثر كاهيل كثيرا بنبأ اعتزال ميسون. وقال لاعب تشيلسي عبر تويتر: من المؤلم سماع هذه الأنباء عن رايان. الالتحامات تحدث آلاف المرات في المباريات لكن رؤية هذه النتيجة أمر يفطر القلب..كل الحب له ولعائلته وأتمنى له الأفضل في مستقبله.