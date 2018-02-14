توتنهام يعود من ملعب يوفنتوس بتعادل مثير

عاد توتنهام الإنجليزي من الخسارة بهدفين ليتعادل مع مضيفه يوفنتوس الإيطالي في خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتقدم يوفنتوس بهدفين نظيفين سجلهما غونزالو هيغواين في الدقيقتين الثانية والتاسعة من ركلة جزاء ، قبل أن يتمكن فريق توتنهام من العودة في النتيجة بتسجيل هدفين عن طريق هاري كين في الدقيقة 35 ثم كريستيان إيركسن في الدقيقة 71، وشهدت المباراة إهدار هيغواين لركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.



ويحتاج يوفنتوس للتعادل بأكثر من هدفين أو الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستقام يوم 7 مارس المقبل للتأهل لدور الثمانية، فيما يكفي توتنهام التعادل السلبي أو -1 أو الفوز بأي نتيجة ليضمن التأهل للدور التالي مباشرة.



وكان يوفنتوس قد صعد لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة ، فيما تأهل توتنهام لهذا الدور بعد احتلاله صدارة المجموعة الثامنة برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد.



وقسا مانشستر سيتي الإنجليزي على مضيفه بازل السويسري عندما تغلب عليه 4-0 ووضع قدما في الدور ربع النهائي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وسجل الألماني إيلكاي غندوغان 14 و53 والبرتغالي برناردو سيلفا 18 والأرجنتيني سيرخيو أغويرو 23 أهداف الفريق الإنجليزي.

