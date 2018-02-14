دوري أبطال آسيا: سامسونغ يهزم سيدني بهدفين

حقق سون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي بداية قوية في مشواره بدوري أبطال آسيا لكرة القدم وتغلب على مضيفه سيدني إف.سي الأسترالي 2 - صفر يوم الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة.



وعلى ملعب استاد سيدني ، حسم بلووينغز المباراة بهدفين جاءا في الشوط الثاني وسجلهما اللاعب ديان داميانوفيتش في الدقيقتين 62 و76 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء.



واستهل غوانزو إيفرغراند الصيني مشواره في البطولة الآسيوية بالتعادل مع بوريرام يونايتد التايلاندي 1 - 1 . وافتتح الأول التسجيل عن طريق ريكاردو غولارت بعد 15 دقيقة من بداية المباراة ثم أدرك إدغار برونو دا سيلفا التعادل لبوريرام في الدقيقة 57 .