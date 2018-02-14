كانافارو: سنلعب أمام أوساكا لتعويض تعثرنا

طالب فابيو كانافارو، مدرب غوانزو إيفرغراند، لاعبيه بالتعويض أمام سيريزو أوساكا الياباني الأسبوع المقبل بعد تعادل فريقه 1-1 أمام ضيفه بوريرام يونايتد التايلاندي، يوم الأربعاء، في مستهل دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم غوانزو الصيني بطل آسيا 2013 و2015 بهدف سجله ريكاردو غولارت بعد ربع ساعة من البداية وطالب باحتساب ركلتي جزاء بينما ألغي له هدف بداعي التسلل.

لكن بوريرام أدرك التعادل عبر إدغار دا سيلفا قبل مرور ساعة من اللعب بعد خطأ من الحارس ليو ديانزو.

وقال كانافارو الذي بدأ فترته الثانية مع غوانزو: أنا سعيد جدا بالأداء في الشوط الأول، لكنني محبط جدا بسبب الشوط الثاني. المباراة المقبلة خارج أرضنا أمام سيريزو أوساكا، الأسبوع المقبل، ستكون صعبة جدا فهو فريق قوي ويتمتع بمهارات فردية وسنستعد جيدا. قلت للاعبين اليوم إننا سنستعيد النقطتين بعد ضياعهما.

وتصدر سيريزو المجموعة بفوزه 1 - صفر على ملعب جيجو يونايتد الكوري الجنوبي بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجله كوتا ميزونوما.